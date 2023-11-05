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مذكرات تفاهم بين مصر والمغرب في قطاع النقل

كتب:

كريم روماني
02:42 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
مشروعات النقل

مشروعات النقل

وقع وزير النقل، مذكرات تفاهم في مجال النقل مع نظيره المغربي، على هامش معرض النقل الذكي المنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 5 حتى 8 من شهر نوفمبر الجاري.

وجرى التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال السكك الحديدية ومجالات مرتبطة بسلامة الطرق، والاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية للملاحة.

معرض النقل الذكي حق نجاحًا كبيرًا

وأكد وزير النقل، أن معرض النقل الذكي حق نجاحًا كبيرًا خلال الدورات الأربع السابقة مما كان دافعًا قويا لإقامة المعرض سنويًا لاستعراض ومواكبة التطورات الهائلة والمتلاحقة في تكنولوجيا وصناعة النقل ، موضحا تعقد الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا TransMEA2023  تحت شعار «توطين صناعة وسائل النقل في مصر»، إذ تتعاون وزارة النقل مع مجموعة من كبريات الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككي بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للخارج.

وأوضح أن رؤية وزارة النقل المصرية تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.