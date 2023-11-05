«مستقبل وطن» بقنا يعقد اجتماعا لبحث دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، اجتماعا موسعا بمقر الحزب بوسط المدينة، لمناقشة خطة دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية والمقرر لها ديسمبر القادم، والبدء في خطة العمل بجدول زمني محدد.

جاء ذلك بحضور محمد عبد الفتاح آدم أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، والنائب العمدة مبارك الجبلاوي، والنائب مصطفى محمود مصطفى، والنائب رحاب الغول، أعضاء مجلس النواب، والنائب أسامة الهواري عضو مجلس الشيوخ، والأمناء المساعدين لأمين المحافظة، وعمرو طارق السباعي أمين التنظيم، والنائب محمد طايع والنائب محمد عزت القاضي، عضوا مجلس النواب وأمناء الأمانات النوعية وأعضاء هيئة مكتب المحافظة.

وقال محمد عبد الفتاح آدم أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، إن الاجتماع ناقش بنود خطة العمل لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة بإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة والتأكيد على دعم الدولة المصرية ومؤسساتها في كافة الجهود الرامية للحفاظ على الأمن القومي المصري.

مستقبل وطن بقنا يدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وأضاف أن حزب مستقبل وطن يمتلك أرضية واسعة وله قواعد حزبية منتشرة بكافة قرى ونجوع المحافظة، وسيعمل بمختلف كوادره التنظيمية لحشد المواطنين لصناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم دعما للرئيس عبد الفتاح السيسي ودعما للدولة المصرية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار اليوم لمتابعة كافة الاستعدادات النهائية ومراحل الإعداد والتنفيذ والتوعية.