«مستقبل وطن» بالفيوم ينظم اجتماعا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

عقد حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، اجتماعا تنظيميا موسعا في مقر الأمانة بالمحافظة، بحضور الهيئة البرلمانية للحزب وكافة قيادات هيئات مكاتب الأمانات بالمراكز، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التنظيمية التي يطلقها الحزب في المحافظة لبحث سبل دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والحرص على ترجمة ذلك إلى أعداد أصوات ومشاركة فعّالة في صناديق الاقتراع.

وناقش الحزب، خطة عمل كافة الأمانات خلال الفترة المُقبلة وحتى انطلاق انتخابات الرئاسة المقبلة والتي تنطلق منتصف ديسمبر القادم، وسبل دعم المرشح الرئاسي السيسي لفترة رئاسية جديدة.

دعم الرئيس السيسي وفاءً للجميل

من ناحيته أكد النائب عبد القادر الجارحي أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، دعم ومساندة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الاستحقاق الانتخابي القادم وفاءً للجميل، وتقديرًا للإنجازات التي تحققت في عهده خلال فترة وجيزة، واستكمالًا لمسيرة التنمية التي تشهدها مصر.

مواجهة الشائعات والأكاذيب

في سياق متصل، شدد النائب يوسف الشاذلي على ضرورة تكثيف تنظيم اللقاءات الخاصة بدعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، موجهًا بضرورة الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، ومواجهة الشائعات والأكاذيب.

أهمية دور أصحاب الخبرات الانتخابية

وأشار أعضاء الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، إلى أهمية دور كوادر وأعضاء الحزب، أصحاب الخبرات الانتخابية والشعبية الكبيرة والمنتشرين في كافة أنحاء المحافظة، وضرورة استغلال خبراتهم في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم، خصوصًا من خلال توعية المواطنين بمجريات الأحداث، والتأكيد على أهمية عدم الانصياع خلف الأكاذيب التي تطلقها قوى الشر.

استمرار الاجتماعات التنظيمية

وفي نهاية الاجتماع، اتفق الجميع على ضرورة استمرار عقد الاجتماعات التنظيمية على المستويات المختلفة، لتنفيذ خطة التحرك فيما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم بالشكل الأمثل لضمان تحقق ذلك في صناديق الاقتراع.