«حملة السيسي» تبرز إنجازات الرئيس في ملف تمكين المرأة: «عظيمات مصر بالمقدمة»

أبرزت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إنجازات الرئيس في ملف تمكين المرأة تحت عنوان «عظيمات مصر»، مشيرة إلى كلمته يوم احتفالية المرأة المصرية مارس 2023 بـ«إن المرأة المصرية تستحق ما هو أفضل وتستحق من الدولة والمجتمع أن يبذلا قصارى الجهد لتوفير الظروف الملائمة لحفظ حقوقها وتعزيزها وتفعيل دورها في جميع المجالات».

وحددت الحملة تلك الإنجازات في الآتي:

حملات التوعية للمرأة

- أكثر من 119 ألف امرأة استفادت من حملات التوعية للمرأة بالمنتجات المالية والمصرفية في جميع محافظات مصر.

- إعلان عام 2017 عاما للمرأة.

- إطلاق مبادرة الصحة الرئاسية 100 مليون صحة، صحة المرأة المصرية التي تستهدف 28 مليون سيدة بالكشف عن سرطان الثدي والأمراض غير المعدية.

- تغليظ عقوبة ختان الإناث.

- إقرار قانون تجريم الزواج المبكر للفتيات.

- تنظيم معارض المنتجات لدعم أنشطة الأسرة المنتجة.

- تمويل 57 ألف مشروع صغير لـ79 ألف سيدة في برنامج تنمية المرأة الريفية.

إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة

- إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية في فبراير 2016.

- تضاعف عدد السيدات في السلطة القضائية، حيث بلغ 3115 سيدة في 2022.

- تعيين امرأة على مقعد قاضية، ونائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في 2020.

- تعيين 98 قاضية في مجلس الدولة عام 2021.

- إلحاق 11 مستشارة بالنيابة العامة لأول مرة.

- تشكل النساء نحو نصف أعضاء هيئة النيابة الإدارية.