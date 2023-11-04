فرص عمل للطلبة والخريجين..مرتبات مجزية وتأمين اجتماعي

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عن وجود فرص عمل، ضمن مبادرة توظيف مصر، التي تعلن عن وظائف مختلفة في العديد من الشركات.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن توافر فرص عمل في شركة جملة ماركت التي أعلنت عن احتياجها للوظائف التالية:

فرص عمل من وزارة الشباب

وتطلب الشركة شغل الوظائف وفرص العمل التالية:

كاشير- مشرف خدمة عملاء بيع مباشر- مسئول مخازن- شيفات- موظف أمن- جزار بلدي- خدمات عامة- صيانة (سباك، حداد، كهربائي، تكييف، تبريد)

المميزات الوظيفية

مرتبات مجزية

فرص للترقى

تأمين اجتماعي

شروط التقديم

مؤهلات عليا

مؤهلات متوسطة

طلبة

بدون مؤهل «لعمال الخدمات»

موقف واضح من التجنيد للخريجين

للتقديم يرجى ملئ الاستمارة

https://forms.office.com/r/TzeajxXhtR

أو الحضور مباشرة في العناوين التالية:

فرع الزيتون: شارع ترعه الجبل حدائق الزيتون فرع جمله ماركت بجوار الفرجاني

فرع العبور: ٣٤ عمارات العبور-صلاح سالم الفنجري

فرع الهرم: شارع الهرم محطه الكوم الأخضر امام معرض عبد الرحيم عمرو

لمتابعة المزيد من الوظائف علي منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي:

https://tawzeefmasr.com