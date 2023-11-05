«سياحة الشيوخ» توصي بإنشاء صندوق استثمار لتنظيم مسار رحلة العائلة المقدسة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن اللجنة أبدت اهتماما كبيرا بإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، منذ الانعقاد الماضي للمجلس، لأهمية أحياء وتفعيل المسار، من خلال مناقشات الدراسة المقدمة من النائبة سها سعيد وكيلة اللجنة.

وناقشت اللجنة دراسة مسار على مدى أربعة عشر اجتماعا، منذ الانعقاد الماضي، اجتهدت خلالها في المناقشة والاستماع لكل الأطراف المعنية بالقضية، وانتهت إلى للتوصل إلى العديد من التوصيات والنتائج، حيث انتهت إلى التقرير النهائي، تمهيدا لرفعه للجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

إحياء مسار رحلة العائلة المقدس

وأكد «مسلم» خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة تقرير اللجنة النهائي، والتوصيات حول دراسة إحياء مسار رحلة العائلة المقدس، أهمية إحياء المسار في مصر، كعامل جذب سياحي، خاصة أنها تأتي في توقيت مهم لدعم السياحة.

واستعرضت النائبة سها سعيد مقدمة الدراسة ووكيلة اللجنة خلال الاجتماع، أبرز التوصيات التي تضمنها التقرير لمناقشتها من أعضاء اللجنة.

وقالت إن مسار رحلة العائلة المقدسة تضم 25 نقطة، إلا أن المشروع القومي لإحياء مسار العائلة بوزارة السياحة، حدد العمل على تطوير 14 نقطة فقط، إذ جرى مناقشة المسؤولين عن المشروع خلال اجتماعات اللجنة، وجرى الاستماع إلى الوزارات المعنية، وخطة التطوير بالمحافظات والمدن، ونقاط المسار خلال الفترة الماضية، والموازنات المخصصة للتطوير، وتتضمن مناطق سياحية وكنائس وطرق ومطارات.

موقف اليونسكو والتحرك المصري

لفتت وكيل لجنة الثقافة والسياحة، إلى أهمية موقف اليونسكو والتحرك المصري، من أجل ترويج مسار العائلة المقدسة في مصر، وتنبع أهميته كتكملة للحج الديني، وليس مجرد مزارات ضمن سياحية دينية.

وقالت «سعيد» إن تقرير اللجنة أوصى بضرورة توحيد جهة إدارة تطوير المسار، حيث تقترح عمل مشروع قانون لإنشاء صندوق استثمار مسار رحلة العائلة المقدسة، إذ يوضح أهداف الصندوق، وطريقة عمله لتنظيم أنشطة مسار العائلة المقدسة، فضلا عن توضيح موارد الصندوق.

وأكدت أن التصويت شدد على أهمية أن يكون هناك إدارة موحدة لتوحيد الجهود بين الجهات المعنية، تتولى تنظيم رحلات مقننة وميسرة، ووضع خطط التنمية الشاملة لنقاط المسار، ووضع خطة تسويق المسار، لأنه من المهم أن تكون هناك جهة موحدة، مشيرة إلى أن هناك 40 توصية للجنة في التقرير.