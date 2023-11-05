محمد سلام يعتذر لـ أمير كرارة بعد توجيه عدة انتقادات بسببه

ما زال اسم الفنان محمد سلام، يتصدر العديد من الشائعات على المواقع التواصل الإجتماعي، بعد نشره الفيديو الأخير، وآخرها نشر خبر يفيد بأن أمير كرارة استبعد «سلام» من مسلسله الجديد «بيت الرفاعي»، واستبدله بالفنان أحمد رزق.

وتوجه لـ أمير كرارة العديد من الانتقادات بعد نشر هذا الخبر، ما جعله يخرج لينفي هذا الخبر، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلا: «الخبر دا كدب وليس له أساس من الصحة.. اتقوا الله ياللي بتصدقو أي حاجة عيب».

محمد سلام يعتذر لـ أمير كرارة

بينما وجه الفنان محمد سلام، الاعتذار للفنان أمير كرارة، قائلا: لا أساس من الصحة لهذا الخبر المتداول، من البداية لم يتم ترشحي في مسلسل بيت الرفاعي، حتى يقوموا باستبعادي، اتق الله ياللي بتروج الشائعات وبتعمل فتنة، حقك عليّا يا باشا مصر، وبعتذر عن أي إساءة اتوجهتلك».

وحرص الفنان أمير كرارة على توجيه رسالة دعم للفنان محمد سلام، وذلك عن طريق إعادة نشره اعتذاره، وعلق قائلا: «المحترم ربنا يكرمك».