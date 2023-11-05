أمير كرارة ينفي استبعاد محمد سلام من مسلسل «بيت الرفاعي»

تداول مستخدمو منصّات التواصل الاجتماعي أنباء عن استبعاد الفنان أمير كرارة للفنان محمد سلام من مسلسله الجديد «بيت الرفاعي» الذي يشارك من خلاله في رمضان 2024.

أمير كرارة ينفي استبعاد سلام من مسلسله

ونفى الفنان أمير كرارة هذه الشائعات، من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على «إنستجرام»، إذ شارك صورة للشائعة التي انتشرت، وعلّق عليها: «الخبر دا كدب ولا ليه أساس من الصحة موقع رخيص وكومنتات رخيصة من الناس لعدم الثقة واحترام أولاد بلدهم.. اتقوا الله ياللي بتصدقوا أي حاجة عيب».

يذكر أن الفنان محمد سلام أعلن اعتذاره مؤخرا عن المشاركة في مسرحية زواج اصطناعي، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني لعدم قدرته على الضحك والهزار وأشقاؤنا يستشهدون.