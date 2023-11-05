«حماية المستهلك» يحذر المحال التجارية من التلاعب بالأسعار في عروض الجمعة البيضاء

يستعد جهاز حماية المستهلك لنشر مكثف لسيارات الضبطية القضائية التابعة للجهاز، للرقابة على تخفيضات الجمعة البيضاء، والأسواق والسلاسل التجارية لضبط المتلاعبين من التجار ببيع السلع بتخفيضات وهمية.

تخفيضات الجمعة البيضاء

وحذر جهاز حماية المستهلك، المحال والمولات التجارية من التلاعب بتخفيضات السلع، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي جهة تقدم تخفيضات غير حقيقية.

ونص قانون حماية المستهلك على أنه حال ضبط فرق الضبطية القضائية أي واقعة تلاعب يتم على الفور تحرير محضر بها في الشرطة، والتي تتولى اتخاذ الإجراء القانوني تجاه التاجر.

ويشترط جهاز حماية المستهلك على المحال الراغبة في تقديم تخفيضات الجمعة البيضاء ضرورة إعلان السعر قبل وبعد التخفيض على السلعة لعدم تحرير محضر عدم إعلان السعر، طبقا لما ينص عليه قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والذي ينص أيضا على توقيع غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى 2 مليون جنيه عقوبة التلاعب بالأسعار والغش التجاري.

الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك

ويخصص جهاز حماية المستهلك خطا ساخنا له لتلقي شكاوى المواطنين ضد التجار والمتلاعبين بالأسعار على الرقم 19588 للاتصال من أي خط أرضي لاستقبال شكاوى المواطنين.