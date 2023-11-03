طرق تقديم شكاوى لجهاز حماية المستهلك حال التعرض للجشع والسرقة

يتعرض بعض المواطنين للسرقة من خلال جشع التجار، أو حالة اكتشاف أن المنتج منتهي الصلاحية أو الاختلاف على سعر المنتج المعلن بالفاتورة أو حالات عدم الإعلان عن أسعار الخدمات أو المنتجات، أو وجود إعلانات مضللة أو خادعة، والإخلال بالضمان، أو رفض إعطاء المشتري فاتورة المشتريات، أو حالة المنتج كان غير مطابق للمواصفات.

وخلال السطور التالية توضح «الوطن»، «كيف يقدم المواطن شكوى حال تعرضه للجشع والسرقة وما هي الخطوط الساخنة لحماية المستهلك».

نصائح يجب اتباعها حال التعرض للسرقة والجشع

قدم موقع جهاز حماية المستهلك للمواطنين مجموعة نصائح يجب اتباعها حال التعرض للسرقة والجشع، وأولها هو التوجه لمحل الشراء لحل الشكوى بشكل ودي، وحالة عدم التمكن من حلها وديًا، بعدها يتوجه المواطن لأقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدة في حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى.

الخطوط الساخنة لحماية المستهلك

وأضاف الجهاز أنه حال رغبة المستهلك في تقديم شكوى مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكنك القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق الآتية:

- الاتصال بالخط الساخن الخاص بحماية المستهلك 19588 من خلال أي خط أرضى.

- التواصل عن طريق الواتس آب رقم 01577779999.

- إرسال الشكوى من خلال الفاكس على رقم 0233055753.

- التوجه لمقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي - المهندسين أو 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

إرفاق الفاتورة حال تقديم الشكوى

وذكرجهاز حماية المستهلك أنه في جميع الأحوال يرجى إرفاق صورة من فاتورة الشراء حال تقديم شكوى أو إرسال صورة للفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج محل الشكوى ويكون مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى نفسه، وذلك في حالة استيفاء البيانات على رقم الواتس 01281661882.