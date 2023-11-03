هل تخفيضات الجمعة البيضاء 2023 حقيقية؟.. اتبع نصائح «حماية المستهلك»

ينتظر الكثير من المواطنين شهر نوفمبر بفارغ الصبر، إذ يعد فرصة ملائمة للشراء والتسوق بسبب عروض الجمعة البيضاء وعروض الجمعة السوداء «بلاك فراي داي» والتي تأتي في نهاية الشهر وتستمر حتى نهاية شهر ديسمير بخصومات تصل في بعض الأحيان لـ70%، هو ما يدفع الكثيرين للتساؤل: هل تخفيضات الجمعة البيضاء في مصر 2023 حقيقية؟.

هل تخفيضات الجمعة البيضاء في مصر 2023 حقيقية؟

وللإجابة عن هذا التساؤل فقد جرت العادة أن تقدم العديد من المحلات والمتاجر تخفيضات مغرية فيما يعرف بالجمعة البيضاء والتي تأتي في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، وبادرت بعض المتاجر الإلكترونية بعرض منتجات بخصومات تتراوح من 10 إلى 50% وخاصة على موقع جوميا للتسوق الإلكتروني، إذ تصل الخصومات على مستلزمات وشنط اللاب توب نحو 35% فضلا عن التخفيضات على الملابس النسائية والأحذية.

موعد الجمعة البيضاء 2023

وبدأت التخفيضات على السلع هذه العام قبل بدء الجمعة البيضاء بخصومات كبيرة في ظل عدم الإقبال على المنتجات المستوردة وذات المنشأ الأجنبي والاتجاة عن السلع المصرية لدعم وتشجيع الصناعة، وتتوافر عروض الجمعة البيضاء بشكل كبير في المولات التجارية الكبرى والتي تتخصص في بيع السلع المستوردة وذات المنشأ الأجنبي، وتشمل الأجهزة الكهربائية ومستلزمات المنزل والمفروشات.

كيف تتجنب العروض الوهمية في الجمعة البيضاء؟

ورغم تخفيضات الجمعة البيضاء إلا أنه كثيرا ما يتعرض بعض العملاء إلى عمليات النصب عند الشراء في تلك المناسبة، مثل شراء منتجات تالفة، لذا نصح جهاز حماية المستهلك المواطنين باتباع تعليماته لتجنب العروض الوهمية:

- التأكد من مصدر البضاعة التي يقوم بشرائها في الجمعة البيضاء وطريقة الاستخدام والتخزين والصلاحية.

- الاطلاع على الضمان وكتيبات طريقة الاستخدام والضمان والتحقق من شروط والتزامات وواجبات ما بعد البيع.

- تجنب شراء السلع مجهولة المصدر.

- الاحتفاظ بفاتورة البيع وشهادات الضمان.

- تجنب الانسياق وراء الإعلانات المغرية.

- البحث عن السلع ذات المواصفات والجودة العالية.

- فحص السلع جيداً والتأكد من سلامتها قبل مغادرة المحل.

- التأكد من تاريخ الصلاحية قبل الشراء خاصة السلع والمواد الغذائية.