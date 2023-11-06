الجامعات: رعاية كاملة للطلاب صحيا خلال مرحلة الدراسة والقيد

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، أن هناك عددا من الخدمات التي تقدم وتمنح للطلاب خلال مرحلة القيد والدراسة في الجامعة، أبرزها الرعاية الصحية الشاملة للطلاب وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي أقرها قانون تنظيم الجامعات وبما يحقق رؤية وأهداف وتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

الجامعات الحكومية

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة تقدم دعما غير محدود ومتكاملا للطلاب المقيدين بها بشأن العديد من الخدمات التي تقدم لهم أبرزها الخدمات العلاجية والصحية والتأمين الذي يتيح لهم العلاج في المستشفيات الجامعية المختلفة دون تحمل أي نفقات من قبلهم، وأن هناك امتيازات متعددة تقدم لهم وفقاً للقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وقال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، إن الجامعة تقدم خدمات متعددة وشاملة للطلاب وفقا لقانون تنظيم الجامعات، والتي منها الخدمات العلاجية والصحية الشاملة.