10 معلومات مهمة عن مبادرة «من إنسان لإنسان» لمساعدة أهالي غزة

تواصل مؤسسة حياة كريمة، دعمها للأشقاء في غزة من خلال المشاركة في إرسال المساعدات الإغاثية بشكل دوري، وفي هذا الصدد، أطلقت المؤسسة آخر مبادراتها «من إنسان لإنسان»، بالمشاركة مع طلاب المدارس تكثيفًا لدورها الإغاثي والإنساني.

مبادرة من إنسان لإنسان

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن مبادرة من إنسان لإنسان، التي أطلقتها حياة كريمة، وفقا لما أوضحته المؤسسة:

ـ تهدف المبادرة بشكل أساسي إلى دعم الأشقاء في فلسطين.

ـ العمل على تجهيز كميات أكبر من المواد الإغاثية الموجهة لصالح أهالي غزة.

ـ تأتي مبادرة من إنسان لإنسان انطلاقا من شعار المؤسسة «حياة كريمة.. من إنسان لإنسان».

ـ تستهدف مبادرة من إنسان لإنسان، تعزيز دور مؤسسة حياة كريمة بكافة الأنشطة التنموية المحلية والدولية.

المرحلة الأولى من مبادرة من إنسان لإنسان

ـ تأتي المرحلة الأولى من مبادرة من إنسان لإنسان تحت شعار من طفل لطفل.

ـ تعتمد المرحلة الأولى من المبادرة على مشاركة الأطفال في تجهيز المساعدات الموجهة لفلسطين.

ـ تهدف المرحلة الأولى من المبادرة إلى رفع التوعية لدى الأطفال والنشء حول أهمية القضية الفلسطينية ودور مصر القيادي في دعمها على مدار التاريخ.

تخاطب مبادرة من إنسان لإنسان مختلف المراحل العمرية، والتركيز على الجوانب الإنسانية (سواء ثقافيا - ماديا - معنويا).

ـ تهدف مبادرة من إنسان لإنسان بشكل أساسي إلى التوعية الثقافية معتمدة على الحكاية، والتجارب الفعلية.

ـ تؤكد المبادرة على إعلاء معاني المشاركة والتطوع لدى الأطفال والشباب، والمساهمة في دعم القضية الفلسطينية.