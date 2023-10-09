شعبة المواد الغذائية: الشركات المنتجة بدأت في تخفيض أسعار السلع

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن بعض الشركات استجابت سريعاً لخفض الأسعار، وأعلنت الأسعار الجديدة مثل شركات الجبن والألبان، ومن المتوقع أن يتم إعلان جميع الأسعار المخفضة قريباً.

تخفيض الأسعار يشمل سلعاً حيوية

وأضاف «المنوفي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن السلع التي تم تخفيضها تتضمن سلعاً حيوية يتم استهلاكها بشكل يومي، ومن المتوقع أن تؤثر هذه المبادرة على أسعار باقي السلع، وأن يكون هناك انخفاضات على المستوى القريب.

إتاحة السلع للمواطنين بوفرة

وأشار عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أنه سيكون هناك إتاحة كبيره من السلع، حتى يحصل المواطن على جميع السلع المعلن عنها بشكل جيد، وستكون في مختلف الأنحاء، ولن تقتصر على عواصم المحافظات فقط.

التوافق على 7 سلع أساسية

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن جزءاً من مشكلة ارتفاع الأسعار للسلع هو ندرة المعروض، مشيراً إلى أنه تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 إلى 25%، تشمل السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة، وسيتم التطبيق بدايةً من السبت المقبل.

الحكومة معنية بمواجهة التضخم

وأوضح رئيس الوزراء أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية، هي مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتابع في مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن التضخم ظاهرة عالمية وكل دولة تحاول التعامل مع هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.