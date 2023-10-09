النمسا تعلن تفكيك عصابة دولية لتهريب البشر إلى أوروربا وضبط 87 متهماً

أكد وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، اليوم الاثنين، أن أجهزة الأمن تمكنت في ضبط عصابة دولية لتهريب البشر إلى عدد من الدول العربية، مشيراً إلى أنه تم إلقاء القبض على 87 شخصاً من المتهمين بالشبكة الدولية.

المهربون لا يهتمون بحياة البشر

وقال وزير الداخلية، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن السلطات بدأت التحقيق مع المهربين، لافتاً إلى أن الشرطة تعمل باستمرار ومثابرة ضد مهربي البشر وانتهاكات اللجوء، كما تعمل بشكل وثيق مع سلطات الشرطة الأجنبية.

وأضاف وزير الداخلية النمساوي قائلاً: «المهربون لا يهتمون بحياة البشر في أعمالهم الإجرامية، وبالتالي فإن كل تفكيك لمنظمة تهريب هو مكسب أمني».

بلاغات عدة للأجهزة الأمنية

وأوضح الوزير أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغات من سائق سيارة أجرة، تم تأجيره لنقل عدد من الأشخاص من فيينا إلى الحدود الألمانية، حيث وجد الأمر مريباً، مما دفعه إلى تقديم بلاغ ضد «مجهولين»، بشبهة تهريب البشر، وإثر ذلك تم إجراء تحقيقات موسعة، قادت إلى ضبط 87 متهماً ضمن شبكة دولية للتهريب.

وذكر الوزير أن غالبية المشتبه بهم يحملون الجنسية السورية، قاموا بتهريب عدة آلاف من الأجانب إلى النمسا وعبرها أو داخل الاتحاد الأوروبي، في الفترة من أغسطس عام 2021 إلى مايو من العام الماضي.