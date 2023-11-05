«زيلينسكي» يتحدى دونالد ترامب ويدعوه لزيارة الأراضي الأوكرانية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لزيارة منطقة الحرب في بلاده، قائلا إن ترامب لا يستطيع إدارة هذه الحرب.

وتأتي تصريحات زيلينسكي لشبكة «إن بي سي» الأمريكية -بحسب ما نقلته على موقعها الإلكتروني- ردا على ادعاءات ترامب بأنه قادر على إنهاء الحرب مع روسيا خلال 24 ساعة.

تصريحات سابقة لترامب

وقال زيلينسكي: الرئيس السابق ترامب قال إنه خلال 24 ساعة تقريبًا، يمكنه إدارة الأمر وإنهاء الحرب.. لذا فهو موضع ترحيب كبير وأدعوه للحضور، وإذا تمكن من القدوم إلى هنا، فسوف أحتاج إلى 24 دقيقة فقط وليس 24 ساعة لأشرح له لماذا لن يتمكن من إنهاء الحرب بهذه السهولة.

وأوضح زيلينسكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان هنا، واعتقد أنه فهم بعض التفاصيل التي لا يمكنك إدراكها إلا بالتواجد هنا، منوها بأنه لا يمكن التفاوض على السلام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتى لو حاول ترامب ذلك.

وفي مارس الماضي، قال ترامب إنه يستطيع حل أزمة الحرب في أوكرانيا خلال يوم واحد فقط إذا أعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن عملية التفاوض مع روسيا ستكون سهلة للغاية.

السلام بين أوكرانيا وروسيا

ورد زيلينسكي في تصريحات، اليوم الأحد، إن ترامب لا يستطيع إحلال السلام بسبب بوتين.. إذا لم يكن ترامب مستعدا لمنح أراضينا لبوتين، إذا لم يكن مستعدا لإعطائها، وإذا لم يكن مستعدا لمنحه استقلالنا، فإنه لن يتمكن من إدارة الأمر.

من ناحية أخرى، قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوأوسوف إن الغرب أصيب بصدمة قوية لأن روسيا صمدت أمام موجات العقوبات التي فرضها ضدها.

وأضاف بيلوأوسوف - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية: «لقد توقعوا أن تحل كارثة بنا كتلك التي حدثت في التسعينيات».

تفوق روسي

وأشار إلى أن روسيا حصلت في عام 2022 على السيادة الاقتصادية وتمكنت من تنفيذ أجندتها بشكل مستقل، مشددا على أن هذه الفرصة ليست متاحة لجميع البلدان.

وحدد النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية 7 شروط رئيسية لتحقيق السيادة الاقتصادية؛ وهي الموارد الذاتية للتنمية «التعليم والعلوم والتكنولوجيا، والإنتاج الفعال، والاكتفاء الذاتي في الموارد الرئيسية، والبنية التحتية الحديثة، والمؤسسات الفعالة، والمواقع المستقرة في الاقتصاد العالمي بفضل نظام الشراكة المبني مع الدول الأخرى، واستقرار الاقتصاد الكلي، والتنمية الاجتماعية المستدامة.

وأكد بيلوأوسوف، أن هذه الشروط السبعة فقط هي مؤشرات السيادة الاقتصادية للبلاد، ولدى روسيا كل الفرص لضمانها.