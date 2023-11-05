بديل محمد صلاح يشعل أزمة قبل وصوله ليفربول.. ويورجن كلوب يصطدم بتشيلسي

يبدو أن الخطر الأكبر لايزال يحيط بجدران قلعة «أنفيلد»، وسط إصرار اتحاد جدة على الظفر بخدمات محمد صلاح، مهما كلفه ذلك من أموال أو شروط، ورغم الرفض القاطع، من قبل الأطراف كافة، إلا أن ليفربول ليس بمأمن من رحيل الفرعون.

تفاصيل مفاوضات ليفربول مع بديل محمد صلاح

خطر جديد يداهم المدرب الألماني يورجن كلوب، الذي أجبر على رحيل مجموعة كبيرة من عناصره الأساسية في نهاية الموسم المنقضي، إرضاء للجماهير التي حملتهم مسئولية الخسائر المتكررة، معتمدًا على وجود نجوم قادرة على الذهاب بعيدًا بمفردها، وعلى رأسهم محمد صلاح.

الألماني الواعد فلوريان فيرتز، صاحب الـ20 عامًا، جوهرة باير ليفركوزن، سيكون أمام مهمة شبه مستحيلة، بعدما وضع يورجن كلوب آماله عليه في حال قرر الفرعون المصري الرحيل.

على الرغم من البداية الواعدة لليفربول للموسم الحالي، والانتصار في 7 من أول 10 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتسجيل 23 هدفًا، لكن لايزال هناك خلل هجومي بشكل كبير، مقارنة بالمواسم المنقضية.

يورجن كلوب لم يستطيع مقاومة رغبته في جلب مواطنه فيرتز إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم ارتقاء داروين نونيز إلى مستوى جديد بعد موسم أول لم ينسجم خلاله مع طريقة اللعب داخل أنفيلد، لكن وكيل اللاعب يغالي في المطالب المادية، ما أشعل الأزمة مبكرًا، بسبب سقف المرتبات والمقابل المادي للصفقات داخل النادي.

وكيل أعماله طالب بـ 80 مليون جنيه استرليني

80 مليون جنيه إسترليني، يطالب بها اللاعب ووكيله من أجل الانضمام إلى ليفربول، أو أي من الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته، خاصة أن الريدز ينافس الثلاثي العملاق مانشستر سيتي وتشيلسي وبايرن ميونيخ، للحصول على اللاعب، بحسب صحيفة «Daily Star» البريطانية.

الصحيفة أفردت تقريرًا مطولًا عن خطط يورجن كلوب لاستخدام اتصالاته في ألمانيا؛ لمساعدة فريقه في الحصول على أفضلية التعاقد مع فيرتز، وذلك بعد انسحاب مانشستر يونايتد من السباق.

ويعيش«فيرتز» حالة جيدة مع باير ليفركوزن، حيث تمكن من تسجيل 6 أهداف، وعمل 9 تمريرات حاسمة على مستوى المسابقات كافة، إذ لا يزال فريق تشابي ألونسو دون هزيمة منذ بداية هذا الموسم.