حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في العامرية بالإسكندرية

قال السيد موسى رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية، إنه بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة التصدي بكل حسم لمنع التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية والقضاء عليها في المهد وكذلك القضاء على ظاهرة إشغال الطريق بشوارع الإسكندرية، شن الحي عدة حملات لإعادة الانضباط وفرض احترام القانون وهيبة الدولة بمختلف مناطق حي العامرية أول.

تعديات على أراضي زراعية

وأشار «موسى»، إلى أن الحي شن حملة تحت إشراف دعاء مصطفى قطب، سكرتير عام الحي وبحضور جميع الإدارات المعنية تم تنفيذ حملة إزالة أسفرت عن الآتي:

1- إزالة متغير مكاني بقرية البيضا بنزينة بالنهضة عبارة عن بناء أسوار دون ترخيص.

2- إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص عبارة عن شدة خشبية لسقف دور أرضي بقرية طيبة 1 والتحفظ على 90 لوح خشب.

3- إيقاف أعمال شدة خشبية لبناء مخالف عبارة عن أعمدة دور ثالث علوى فى المهد وتم فك الشدة الخشبية بالكامل والتحفظ على 20 لوح خشب.

4- كما تم إزالة أسوار مخالفة بمنطقة الحرابي قبل كوبري المشاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ولازالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي لاستعادة الانضباط و فرض القانون.

حملة إشغال الطريق

وأضاف رئيس حي العامرية أول أنه جرى القيام بحملة إشعال طريق بقيادة نائب رئيس الحي وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 3 ورش متنوعة النشاط غير ملتزمين بمواعيد الغلق المنصوص عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومازالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحي.