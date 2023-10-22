بابا الفاتيكان يعرب عن قلقه إزاء الأوضاع في فلسطين: كل حرب هزيمة حقيقية

أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، عن قلقه إزاء الأوضاع في الأراضي المقدسة في فلسطين، معتبرًا أن كل حرب هي هزيمة حقيقية.

قلق بشأن الأوضاع في إسرائيل وفلسطين

وأعرب «فرنسيس»، وفقا للموقع الرسمي للفاتيكان اليوم الأحد، عن قلقه بشأن الأوضاع في فلسطين.

وتابع: أنني أفكر في الوضع الإنساني الخطير في غزة ويحزنني أن المستشفى الأنجليكانية ورعيّة الروم الأرثوذكس قد تعرضا للقصف أيضا في الأيام الأخيرة.

كل حرب هزيمة

وقال «فرنسيس»: «إن الحرب.. كل حرب في العالم هي هزيمة.. الحرب هي هزيمة على الدوام.. إنها تدمير للأخوَّة الإنسانية».