موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.. «اعرف الزيادة كام»

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور، هو أهم ما يشغل بال العاملين في القطاع الخاص في تلك الفترة، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على تطبيقه وإعلان وزارة العمل عنه، وإلزام القطاع الخاص بتطبيقه تيسيرا على الناس ولمساعدتهم في ظل غلاء المعيشة.

وأعلن المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه، دون استثناءات، حيث شدد على تطبيق ذلك وفرضه على جميع المؤسسات والشركات الخاصة.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور

قرر المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدني للأجور للعاملين في القطاع الخاص، وكذلك علاوة دورية سنوية، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 200 جنيه.

وأكد المجلس، أن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص سيكون من يناير المقبل 2024.

وتقرر زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه دون استثناءات، إذ إن كل المؤسسات التابعة للقطاع الخاص، ملزمة بتطبيق الحد الأدنى، وفق تأكيدات المجلس القومي للأجور.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور

وبطلب من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، وافق المجلس على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور.

يذكر أنّ الحد الأدنى للأجور ارتفع 3 مرات في عامين للعاملين في القطاع الخاص، من 2400 جنيه في يناير 2022، ليرتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ومرة ثانية إلى 3000 جنيه في يوليو من العام الجاري، ثم 3500 بداية من 2024.