تفاصيل شراء شهادة «نماء» من بنك فيصل الإسلامي.. الحد الأدنى 1000 جنيه

توفر البنوك المصرية للمواطنين أنواع عديدة من شهادات الادخار، وتختلف تفاصيلها وفقا لكل بنك، من ضمنها بنك فيصل الإسلامي الذي يتيح الشهادة السباعية «نماء».

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل ومميزات شهادة الادخار السباعية «نماء» والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل شهادة «نماء»

- تصل مدتها إلى 7 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.

- يمنح البنك للمصريين والعرب والأجانب سواء أفرادا و مؤسسات أحقية شراء الشهادة بأسماء الغير والقصر.

- يبدأ احتساب العائد اعتبارا من أول شهر الإصدار، ولا يجرى صرف العائد، وإنما يعاد استثمار قيمة الشهادة وعائدها المحقق لكامل مدة الربع التالي، وهكذا حتى نهاية أجلها ما يعمل على زيادة معدل العائد التراكمي المحتسب عليها.

- يجوز لصاحب الشهادة الحصول على 50% من العائد المجمع لها بعد مرور 4 سنوات.

طريقة استرداد قيمة الشهادة

- يحق للعميل استرداد قيمة الشهادة وأرباحها بعد مرور عامين من تاريخ الإصدار، وفقا لجداول الاسترداد الخاصة بهذا الشهادة.

- يمكن أن يتقدم صاحب الشهادة بطلب لعقد عمليات استثمارية مع البنك، بضمان الشهادة وبالشروط والأوضاع المتعارف علها في هذا الشأن.