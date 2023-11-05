أمطار رعدية تضرب 9 محافظات حتى الثلاثاء المقبل.. اعرف الأماكن

تشهد المحافظات غدا الاثنين 6 نوفمبر والثلاثاء 7 نوفمبر فرص سقوط أمطار رعدية إلى متوسطة مع انخفاض درجات الحرارة وطقس غائم جزئيا، مع تحول الشبورة المائية إلى ضباب كثيف على الطرق الرئيسية والفرعية.

فرص سقوط الأمطار الأيام القادمة

وتشير التوقعات تعرض 9 محافظات إلى فرص سقوط أمطار رعدية على مدار اليومين المقبلين وهى «البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، الفيوم، أسيوط»، وتكون رعدية أحياناً بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40%.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وتشهد المحافظات طقس غائم جزئيا غدًا الإثنين على محافظات السواحل الشمالية الغربية والشرقية وجنوب الصعيد، على أن يكون مشمسا على باقي أنحاء الجمهورية، وعن سرعة الرياح تصل أقل سرعة في محافظات الوجه البحري وتصل إلى 20 كيلومتر في الساعة، وتصل أقصى سرعة لمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وتكون 26 كيلو مترا في الساعة.

وفيما يتعلق بحالة الأمواج في البحر الأحمر والمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة يتراوح ارتفاعها من متر إلى متر ونصف وتكون شمالية شرقية.