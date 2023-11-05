حالة الطقس اليوم في المحافظات.. أمطار رعدية وتحذيرات من الشبورة

تشهد حالة الطقس اليوم في مصر، استمرار الأجواء الحارة على العديد من المحافظات، حيث يكون مائل للحرارة على مناطق، وشديد الحرارة على عدد من الأقاليم، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة اليوم 31 درجة، وسط كثافة الشبورة المائية على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها عن حالة الطقس اليوم، من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والتي يقل معها مستوى الرؤية الأفقية، موجهة السائقين وقائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر، واتباع كافة تعليمات المرور.

حالة الطقس الآن

وفيما يخص حالة الطقس الآن في المحافظات، فإنّه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، ويتحول إلى لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات الأمطار اليوم

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 40% على مناطق من جنوب سيناء، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، والتي تمتد خفيفة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 20% على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم وغدا

وتسجل درجات الحرارة اليوم وغدا في جميع المحافظات، وفقًا للأرصاد الجوية الآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21 درجة.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19 درجة.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24 درجة.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18 درجة.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23 درجة.