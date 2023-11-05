عزت إبراهيم: مجلس الأمن يتحمل نتيجة ما يعانيه سكان قطاع غزة

قال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، إن هناك مؤسسات دولية تقوم بدورها على الأرض، وهناك من يدفعون الثمن من المنظمات الدولية مثل «أونروا» سواء على مستوى الخسائر البشرية أو نقص القدرة على التعامل مع الكارثة البشرية الموجودة في قطاع غزة.

تطويع القوانين لصالح الاحتلال بات جليًا

وأضاف «إبراهيم »، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المستوى الأعلى هو مستوى الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن الدولي أعاق التدخل لمحاولة وقف ما يحدث في قطاع غزة، متابعا: «المجلس الأمني يتحمل ما يقترفه سكان القطاع وما تعاني منه منظمات الإغاثة الدولية».

وأشار إلى أن تطويع القوانين العسكرية لصالح العمليات العسكرية الإسرائيلية بات جليًا لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه، وتنفيذ مخطط التهجير القصري للسكان الفلسطينيين، وذلك لتنفيذ مشروعها الكبير في ضم منطقة الضفة الغربية وأراضي القطاع وإنهاء القضية الفلسطينية.

وأوضح أن الأمر في حاجة إلى تحرك مختلف من المؤسسات الدولية، وهناك قمة في باريس يوم الخميس والقمة العربية في السعودية، ربما يكون هناك دعمًا للجهود المصرية لوقف ما يحدث في القطاع.