لاعب درجة ثالثة يثير الجدل بسبب «موديست» وجماهير الأهلي ترد

منذ قدومه إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، أصبح الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم بروسيا دورتموند السابق، حديث الساعة داخل النادي الأهلي، ليس بسبب تألقه بالقميص الأحمر أو إكمال القطعة الناقصة في تشكيلة السويسري مارسيل كولر، بل بسبب المستوى المتواضع الذي يظهر به في الملعب.

كيف أثار لاعب في الدرجة الثالثة الجدل بشأن موديست؟

جماهير الأهلي التي كانت تنتظر بفارغ الصبر الإعلان عن التعاقد مع مهاجم جديد، كان لها بعض التحفظات على اختيار موديست، بسبب كبر سنه حيث تخطى اللاعب عامه الـ35، ويبدو أن حالة الغضب انتقلت من المشجعين إلى اللاعبين أيضا.

محمد شرقية مهاجم نادي الواسطي الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة المصري، أثار الجدل بشكل واسع من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، انتقد خلاله موديست بشكل خارج عن المألوف.

لاعب في الدرجة الثالثة ينتقد موديست: انت تلعب في الأهلي وأنا ألعب ممتاز ب

«بقى أنت تلعب في الأهلي وأنا العب ممتاز ب»، كلمات كتبها شرقية ولم يكن يتوقع أن تنتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحد رواد السوشيال ميديا: «احنا نجيب شرقية ونمشي موديست ياجدعان»، بينما علق آخر: «المفروض يتعمله درجة لوحده دا حتى الدرجة الرابعة مينفعش فيها».

ولم يتمكن موديست من تقديم أوراق اعتماده لجماهير القلعة الحمراء حتى الآن، حيث شارك في 3 مباريات بمجموع 250 دقيقة، لم يستطع خلالهم تسجيل أو صناعة أي أهداف مع المارد الأحمر.

وتأمل جماهير الأهلي في التعاقد مع مهاجم جديد خلال انتقالات يناير المقبل، في ظل عدم اقتناعها بـ موديست، فضلا عن رحيل محمد شريف إلى الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي المنقضي.