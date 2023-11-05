سر إصرار كولر على مشاركة موديست في المباريات.. «ليس له علاقة باللاعب»

يبدو أنّ مارسيل كولر لا يبالي بحالة الغليان التي تشتعل بين جماهير المارد الأحمر، عند ظهور المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، إذ تحمل مشاركته علامات استفهام عدة، باعتباره لم يقدم أي شيء على أرض الواقع مع الأهلي، رغم الإنجازات التي حققها على مدار مسيرته.

سر إصرار كولر على مشاركة موديست مع الأهلي

لماذا يصر كولر على الدفع بأنتوني موديست رغم الأداء المتواضع؟.. يرى وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أنّ إصرار المدرب السويسري ليس له علاقة بأداء المهاجم الفرنسي، بل دفاعًا عن اختياره من البداية، باعتباره صاحب قرار وصول لاعب بوروسيا دورتموند السابق، إلى القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الصيفي المنقضي.

«هندي» في حديثه لـ«الوطن»، أكد أنّ ظهور موديست لن يكون الأخير خلال الفترة المقبلة، إذ يرغب كولر في التأكد من صحة اختياره من عدمه: «يجب أنّ يكون هناك مرونة في قرارت المدرب، ولا يختار لاعبين للمشاركة على أساس التجربة، فالأهلي يظهر وكأنه يلعب بـ10 لاعبين في وجود موديست، مما يضر الفريق بشكل كبير».

كولر يعاني من تخبط واضح في القرارات

وعن قرارات كولر الأخيرة سواء قبل المباريات أو خلالها، يرى «هندي» أنّ كولر يعاني من تخبط واضح في القرارات خلال الفترة المنقضية، ويجب أنّ يتحلى بالمرونة في اتخاذ القرارات واختيار العناصر المقرر الاعتماد عليها في رحلة الحفاظ على الألقاب القارية والمحلية.

«كولر أصبح يسير على وتيرة واحدة لا يغيرها وهذا يضر بمصلحة الفريق بشكل واضح».. هكذا أكد «هندي» أنّ الأهلي على مشارف أزمة كبيرة، حال تشبث كولر باختياراته، التي باتت معروفة ومحفوظة عن ظهر قلب للخصوم كافة، إذ يرى أنه ليس من الضروري اعتماد تغييرات من دكة البدلاء، حال انكشاف خطته التي بدأ بها اللقاء.

وأضاف: «موديست يعاني من أزمة في التكيف والانسجام واضحة، خاصة أنه جاء من مناخ مختلف كليًا عن أفريقيا وخطط وطريقة لعب مختلفة، إلى جانب عدم منحه الوقت الكافي للتأهل بدنيًا، لكن إصرار كولر على الدفع به في هذه الحالة يعد أمرا غير مفهوم وعلامة استفهام، وليس له أي تفسير سوى أنّ المدرب يدافع عن اختياراته حتى وإن كانت خاطئة».