مفاجأة من الأهلي لـ«موديست» في يناير | عاجل

تلقى الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة قوية في القلعة الحمراء، بعدما علم اللاعب برغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر، في التعاقد مع مهاجم جديد خلال الميركاتو الشتوي، يناير 2024.

وعلم «الوطن سبورت» من مصدر داخل القلعة الحمراء أن أيام أنتوني موديست داخل النادي باتت معدودة بسبب المستوى البدني للاعب وخروجه من حسابات الجهاز الفني بالفترة الماضية.

وشدد المصدر على أنّه لا يوجد قرارًا رسميًا في التفريط بخدمات اللاعب خلال شهر يناير المقبل، إلا أنه تم الاستقرار على التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد بسبب المستوى الفني والبدني الضعيف الذي يقدمه اللاعب خلال تدريبات الفريق الأحمر.

الأهلي يبحث عن مهاجم إفريقي تحت السن

وتكثف لجنة التعاقدات داخل شركة الكرة بالنادي الأهلي مجهوداتها من أجل حسم التعاقد مع مهاجم أفريقي جديد بناء على طلب من لجنة تخطيط الكرة والجهاز الفني للفريق.

ويغيب موديست عن المشاركة في مباريات الأهلي بالفترة الحالية بسبب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا تسبب في غيابه عن مواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب ربع النهائي للدوري الإفريقي فضلا عن غيابه في المباراة المقبلة أمام الفريق نفسه في لقاء الإياب بالمباراة المقرر لها غدًا.

برنامج تأهيلي لتجهيز موديست

وطلب الجهاز الفني للأهلي تجهيز برنامج تأهيلي خاص إلى المهاجم الفرنسي لتنفيذه في الأيام المقبلة من أجل تأهيله وعودته من جديد للمشاركة في المباريات، ويستضيف الأهلي نظيره سيمبا التنزاني، في تمام الساعة الخامسة مساء غد الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي.