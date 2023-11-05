رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

منال الصيفي تروي لحظة اكتشاف إصابة الراحل أشرف مصيلحي بالسرطان (فيديو)

كتب:

شروق مراد
06:56 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
المخرجة منال الصيفي

المخرجة منال الصيفي

قالت المخرجة منال الصيفي، إن زوجها الراحل الفنان أشرف مصيلحي، لم يكن يعلم بإصابته بالسرطان، إذ خضع لإجراء جراحة ظنًا منه أنه يعاني من ورم حميد، فقد أخفى الجميع الحقيقة عنه، حيث كان يخشى المرض بشكل كبير جدًا. 

«الصيفي»: اكتشفت مرض زوجي بسبب عدم قدرته على حفظ المشهد

 وتابعت «الصيفي» في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، على قناة cbc، أنها علمت بمرض زوجها، في أثناء تصويرها مسلسل «جمال الحريم»، ولاحظت عدم قدرة الراحل أشرف مصيلحي، على حفظ نص المشهد الأخير، وقدم اعتذارات كثيرة. 

«الصيفي»: عرضت على الراحل أشرف مصيلحي زيارة الطبيب 

وأضافت «الصيفي» أنها عرضت على الراحل أشرف مصيلحي زيارة الطبيب، ليشخص حالته على أنه يعاني من ضغط عصبي، ولم تقتنع منال الصيفي بذلك، لتذهب إلى طبيب آخر، طلب أشعة وظهر بها شيء غريب، اكتشفت من خلالها إصابته بالسرطان، ولم تخبره بذلك. 

اقرأ المزيد:

منال الصيفي تحيي الذكرى الأربعين لزوجها أشرف مصيلحي: «عارفة إنك في مكان أحسن»

منال الصيفي تكشف آخر صورة لزوجها الراحل أشرف مصيلحي.. حاول الابتسام للحياة

زوجة أشرف مصيلحي تزور قبره في أول جمعة بعد وفاته (صورة)

الصور الأخيرة للفنان أشرف مصيلحي قبل وفاته: يرفع علامة النصر مع ابنته

موقف إنساني للفنان أشرف مصيلحي مع الأمهات المعيلات.. زرع السعادة في قلوبهن

حكاية موقف مؤثر بين أشرف مصيلحي ويسرا: «صعبت عليها بسبب أمي»
بقلم شروق مراد