منال الصيفي تروي لحظة اكتشاف إصابة الراحل أشرف مصيلحي بالسرطان (فيديو)

قالت المخرجة منال الصيفي، إن زوجها الراحل الفنان أشرف مصيلحي، لم يكن يعلم بإصابته بالسرطان، إذ خضع لإجراء جراحة ظنًا منه أنه يعاني من ورم حميد، فقد أخفى الجميع الحقيقة عنه، حيث كان يخشى المرض بشكل كبير جدًا.

«الصيفي»: اكتشفت مرض زوجي بسبب عدم قدرته على حفظ المشهد

وتابعت «الصيفي» في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، على قناة cbc، أنها علمت بمرض زوجها، في أثناء تصويرها مسلسل «جمال الحريم»، ولاحظت عدم قدرة الراحل أشرف مصيلحي، على حفظ نص المشهد الأخير، وقدم اعتذارات كثيرة.

«الصيفي»: عرضت على الراحل أشرف مصيلحي زيارة الطبيب

وأضافت «الصيفي» أنها عرضت على الراحل أشرف مصيلحي زيارة الطبيب، ليشخص حالته على أنه يعاني من ضغط عصبي، ولم تقتنع منال الصيفي بذلك، لتذهب إلى طبيب آخر، طلب أشعة وظهر بها شيء غريب، اكتشفت من خلالها إصابته بالسرطان، ولم تخبره بذلك.