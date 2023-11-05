«صحة مطروح»: تدريب العاملين في معمل الأغذية بكتريولوجي تمهيدا لتشغيله

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن انطلاق أعمال التدريب للعاملين بمعمل الأغذية بكتريولوجي بالمعمل المشترك من قبل فريق الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة على التشخيص المعملي البكتريولوجي للأمراض الوبائية وطرق فحص الأغذية بكتريولوجي طبقاً لمواصفات الأيزو.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وإشراف الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للشئون الوقائية، والدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل بالوزارة، بالمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية، للتأكد من انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وعلى احتياجات المنشأت الصحية من التجهيزات الطبية وغيرها.

تدريب معمل الأغذية بكتريولوجي في مطروح

وأجري التدريب، اليوم، الدكتور عمرو الجندي أخصائي ميكرو بالإدارة المركزية للمعامل في حضور هيام منشاوي مدير إدارة المعامل بمديرية الصحة بمطروح، وذلك تمهيدا لتشغيل معمل الأغذية بكتريولوجي قريبا، كما قامت الدكتورة أماني فتحى مسئول قسم الميكروبيولوجى وبائيات بالإدارة المركزية للمعامل بتدريب جميع العاملين بالمعمل المشترك وفريق من معامل مستشفى مطروح العام.

الكشف عن ميكروبات التسمم

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح إن معمل الأغذية بكتريولوجي يقدم خدمات الكشف عن ميكروبات التسمم الغذائي في الأغذية، وعمل مزارع بشرية دم، وبصاق، وبول، وبراز، وسائل نخاع شوكى، ومزارع صديد، بالإضافة إلى مزارع الشهادات الصحية وعمل إختبارات ميكروبيولوجية للكشف عن الميكروبات المختلفة وعمل حساسيات لها كما يقوم بعمل المزارع البكتيرية التابعة لبرنامج الترصد البكتيري.

معمل المعادن والدرن والمياه

وتابع وكيل وزارة الصحة مطروح معمل المخدرات ومعمل المعادن الثقيلة ومعمل الدرن ومعمل المياه بكتريولوجي ومعمل الميديا والأعمال والحالة الفنية للأجهزة والتجهيزات، وأشاد فريق الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة بجهود مدير إدارة المعامل وفريق العمل بالمديرية والمعمل المشترك، وجودة ومأمونية الفحوصات والنتائج المعملية بالمعمل المشترك، وقدم وكيل الوزارة الشكر للمدربين على المجهود الكبير المبذول للتعليم والتدريب الطبى المستمر وحث المتدربين علي بذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى وتقديم خدمات صحية متميزة للجميع.