هل يتأثر محصول القمح بارتفاع درجة الحرارة؟.. «الزراعة» توضح

أكد مركز معلومات وتغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن زراعات القمح التي زٌرعت قبل العاشر من نوفمبر الحالي ستعاني من أضرار مبكرة، سواء من ناحية تجاوز مراحل النمو وحدوث ضعف، وطرد مبكر واحتمالية الإصابة بدودة الحشد، مضيفا أن هناك عرض مهم سيظهر أيضا حيث ستعاني بعض الحقول المنزرعة من اصفرار الأوراق السفلى، بسبب نقص الأزوت بسبب الفرق الكبير بين حرارة النهار والليل.

تقريب موعد رية المحاياة لأن الأرض تعاني من العطش

أشار إلى أهمية تقريب موعد رية المحاياه، لأن الأرض تعاني من العطش بسبب ارتفاع الحرارة خلال ساعات النهار، لذا يجب أن يكون الري على 20-25 يوماً من الزراعة، مع إضافة 8 لتر حامض فسفوريك، و80% مع الري لزيادة تنشيط الجذور في ظروف نقص التهوية بسبب تشبع الارض بالرطوبة أو بسبب انخفاض الجو ليلا، وقبل الري بيوم يجرى رش مبيدات الحشائش بالرش جيرو ستار 75% أو اونوستار 75% بمعدل 8 جم للفدان أو دربي 17.5% بمعدل 30 سم للفدان أو برومينال دبليو 24% بمعدل 1 لتر للفدان.

أما الحشائش الحولية الرش بمبيد اطلانتس 1.2% بمعدل 400 سم للفدان أو مبيد بلاس 4.5 % بمعدل 160 سم للفدان، اما النجيلية فيتم الرش بمبيد افالنش 40% بمعدل 250 جم للفدان أو يمكن استخددام مبيد اكويبك سوبر 24% بمعدل 100 سم للفدان بعد شهر من رية المحاياة ..أو اكسيال أو وان تاتش او هربينو.

إجراء رية التشتية مع إضافة دفعة التسميد الأزوتي

وتابع أنه من الضروري كذلك إجراء رية التشتية مع إضافة دفعة التسميد الأزوتي بمعدل 150 كجم نترات نشادر للفدان أو 80 -100 ك يوريا، وبعد الرية بحوالي أسبوع يجرى الرش بمركب عالي الفسفور مع احماض امينية وعناصر صغرى خاصة حديد وزنك، وإضافة السماد النيتروجيني بمعدل 80 كيلو جرام نيتروجين للفدان كل الموسم، ومن الضروري إضافة كميات السماد النيتروجيني المقررة في المواعيد الموصى بها لأهمية ذلك في العمل على زيادة المحصول، ولا ينصح بإضافة أية أسمدة بعد طرد السنابل لعدم فاعليتها في زيادة المحصول، كما لا ينصح بخلط الأسمدة وينثر كل سماد على حدة وينصح بإضافة السماد قبل الري مباشرة ولا يؤجل التسميد إلي اليوم التالي للرى كما يفعل بعض المزارعين.