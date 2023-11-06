الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات

مع اقتراب امتحانات الشهادة الإعدادية والتي من المقرر أن تعقد في شهر يناير المقبل، يبحث أولياء الأمور عن الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الاعدادية 2024 في المحافظات، إذ حددتها مديريات التربية والتعليم، بالإضافة إلى الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية، كما يبحثون عن طريقة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الاعدادية 2024 في المحافظات، بالإضافة إلى طريقة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.

الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الاعدادية 2024 في المحافظات

- أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، من مكاتب البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

- «7» صور حديثة خلفية بيضاء مكتوب اسفلها اسم الطالب

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون

- أصل رسم الامتحان تسدد في البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

- «2» صورة من شهادة ميلاد الطالب، كمبيوتر.

- استمارة التقديم الإلكترونية والتي ستتم طباعتها من الموقع الإلكتروني بعد التأكد من صحة البيانات الموجودة بها.

- تسليم تلك الأوراق في حافظة بلاستيك وتسلم بالمدرسة.

وعن خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية عبر موقع الوزارة، جاءت كالآتي:

- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا

- اختيار تسجيل الدخول.

- إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالطالب، والرقم القومي.

- إدخال كود الطالب الذي قام باستلامه من المدرسة.

- النقر على أيقونة «التحقق من البيانات».

- إدخال رقم هاتف الطالب.

- ظهور الصفحة الخاصة باستمارة الشهادة الاعدادية.

- إدخال الطالب جميع البيانات المطلوبة.

- والنقر على كلمة حفظ.

- طباعة الاستمارة ليتم تقديمها إلى المدرسة.