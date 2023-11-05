أماكن تواجد سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على استمرار تشغيل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بمدينة دمنهور إذ تتواجد اليوم وغداً بجوار مسجد ناصر «الأتوبيس» وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا؛ وذلك لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة ولتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

أماكن تواجد سيارات المراكز التكنولوجية في البحيرة

كما سيجرى تقديم العديد من الخدمات من خلال المركز التكنولوجي المتنقل، تسهيلاً على المواطنين ومنها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع وتراخيص المحال العامة وتراخيص الإشغالات والإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.

أهمية تكنولوجيا المعلومات

وأكدت نائب محافظ البحيرة إلى أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتي في إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، والإسراع في تحويل القطاع الحكومي.

يشار إلى أنه تم توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة دمنهور اعتبارا من 1 نوفمبر و تستمر حتى 2023/11/16 إذ تتواجد اليوم وغدًا بجوار مسجد ناصر الأتوبيس.

كما سيتم توفيرها بميدان جلال قريطم يومي خلال يومي 7و8 وكذا يومي 9 و12 نوفمبر أمام المستشفى العام بالإضافة لتوافرها يومي 13 و14 بجوار موقف دمنهور ويومي 15، 16 أمام حديقة اللوتس بأبو الريش.