Hold Your Fire.. كاظم الساهر يسجل أغنية باللغة الإنجليزية تضامنا مع غزة

أعلن الفنان كاظم الساهر، عبر حسابه بمنصة تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، عن تحضيره أغنية باللغة الإنجليزية، إهداءً لغزة.

وكتب «كاظم» قائلا: «في إطار سعينا المتواصل لدعم أهلنا بكل ما أوتينا من الأدوات والإمكانات والصداقات في الشرق والغرب، أقوم بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية، بإنتاج أغنية Hold Your Fire، بهدف تسليط الضوء بشأن الكارثة الإنسانية، والدعوة إلى إنهاء الحرب المدمرة».

وأضاف الفنان العراقي: «ولقد اخترنا أن تكون باللغة الإنجليزية، لإيصال رسالة إلى العالم تدعو لوقف العنف الذي يمارس على المدنيين الأبرياء».

التبرع بعائدات البث لدعم الجهود الإنسانية للأمم المتحدة

وتابع كاظم الساهر: «وسيتم التبرع بالجزء الأكبر من عائدات البث لدعم الجهود الإنسانية للأمم المتحدة، من خلال الوكالات التالية: الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى)، واليونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)، وبرنامج الأغذية العالمي.

وأغنية Hold Your Fire، تلحين كاظم الساهر، وكلمات توم لو، مستوحاة من فكرة كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل، بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا.