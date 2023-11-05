الكشف على 1037 مواطنا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالفيوم

تمكنت قافلة طبية تنموية شاملة، نظمتها جامعة الفيوم بالاشتراك مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومديرية الصحة بالفيوم، في قرية مطول التابعة لمركز إطسا إحدى قرى المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، بتوقيع الكشف الطبي على 1037 مريضا في مختلف التخصصات الطبية، فضلًا عن عقد ندوة عن القضية السكانية والصحة الإنجابية.

وشارك في القافلة، كلية الطب، وكلية طب الأسنان، والمستشفى الجامعي، وكلية الخدمة الاجتماعية، ومديرية الصحة بالفيوم، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وتحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إذ عُقدت في مقر الوحدة الصحية بقرية مطول مركز إطسا.

توقيع الكشف على 1037 حالة

وأوضح الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في بيان صحفي، أنّ القافلة الطبية التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تمكنت من توقيع الكشف الطبي على 1037 مريضًا ومريضة، منهم 185 حالة في تخصص العظام، و154 حالة باطنة، و160 حالة أطفال، و173 حالة رمد، و75 حالة أسنان، و70 حالة أنف وأذن، و61 حالة نساء وتوليد، و147 جلدية.

ندوة عن القضية السكانية

وأضاف أنّ القافلة شملت أيضًا تنظيم ندوة توعوية حاضر فيها أعضاء هيئة التدريس بكلية الخدمة الاجتماعية، التي شملت توعية عدد من المواطنين حول القضية السكانية، والصحة الإنجابية.

وتابع أنّ الندوة تناولت الحديث حول مشكلة الزيادة السكانية، التي تعد أحد أهم وأبرز المشكلات التي تواجهها الدولة المصرية، مُشيرًا إلى أنّها بمثابة القنبلة الموقوتة التي يمكن أن تُحدث خللًا كبيرًا في المجتمع المصري.

وشددت الندوة على أنّ تنظيم الأسرة والإنجاب يعود بالنفع بصورة كبيرة جدًا سواء على الاقتصاد أو المجتمع أو الفرد، خصوصًا أنّ المُباعدة وترك أعوام مناسبة بين الولادات يكون سببًا في تنظيم وتسخير موارد الأسرة لكل طفل بشكل مُلائم.