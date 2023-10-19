مواعيد مستشفى جامعة الفيوم أثناء أعمال تطوير الأقسام الداخلية

أعلنت جامعة الفيوم، البدء في أعمال تطوير الأقسام الداخلية بمستشفى الجامعة، موضحةً مواعيد مستشفى جامعة الفيوم أثناء التطوير، ضمن خطة المجلس الأعلى للجامعات، بتطوير مستشفيات الجامعية، وزيادة القدرة الاستيعابية لمختلف الأقسام الداخلية، لكي تتمكن من استيعاب أكبر قدر ممكن من المرضى للقضاء على الزحام وقوائم الانتظار، ولسرعة تأدية الخدمة الطبية للمرضى بطريقة تتناسب مع معايير مكافحة العدوى.

وتستعرض «الوطن» مواعيد مستشفى جامعة الفيوم، وتفاصيل تطوير الأقسام الداخلية بالمستشفى، وعنوانها وأرقامها في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

تطوير مستشفى الجامعة بالفيوم

وأعلن الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، في بيان صحفي، إنّه تم البدء في تطوير الأقسام الداخلية لمستشفى الجامعة القديمة بالفيوم، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد صفاء الدين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور حمدي إبراهيم عميد كلية الطب، وذلك تماشيًا مع خطة تطوير المستشفيات الجامعية.

زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى

وأشار إلى أنّ التطوير يستهدف زيادة القدرة الاستيعابية للأقسام الداخلية بمستشفى جامعة الفيوم، خصوصًا الأكثر ترددًا، بحيث تتناسب تلك الأقسام مع الأعداد التي تتوافد عليها بصورة يومية، فضلًا عن الوصول بها لتتناسب مع أعلى معدلات ومعايير مكافحة العدوى وسلامة المرضى داخل المستشفى.

استمرار العمل بمستشفى الجامعة

وأشار إلى أنّ العمل بمستشفى جامعة الفيوم، سيظل مستمرًا خلال فترة التطوير، حيث إنّ خطة العمل تسير على مراحل تضمن عدم توقف العمل في المستشفيات أثناء عملية التطوير، مُشيرًا إلى أنّ أعمال التطوير تتم تحت إشراف أساتذة واستشاريين بكلية الهندسة بالجامعة.

مواعيد عيادات مستشفى جامعة الفيوم

وفيما يخص مواعيد مستشفى جامعة الفيوم فإنّ جدول مستشفى «الجراحة الجامعي» تأتي كالآتي:

وتأتي مواعيد مستشفى جامعة الفيوم «الباطنة» كالآتي:

مواعيد مستشفى جامعة الفيوم للأطفال «مصطفى حسن» كالآتي:

رقم تليفون مستشفى جامعة الفيوم

وفيما يخص رقم تليفون مستشفى الجامعة بالفيوم فإنّه يتم استقبال اتصالات المرضى من خلال الرقم 084360597.

عنوان مستشفى جامعة الفيوم

وتضم المستشفيات الجامعية بالفيوم، اثنتين إحداهما مستشفى الجامعة القديمة بالفيوم وتقع بجوار كلية السياحة والفنادق خلف مسجد أبي داوود، ومستشفى الجامعة الجديدة، وتقع في منطقة كيمان فارس بجوار كلية التربية النوعية.