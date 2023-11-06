معلومات عن زراعة الليمون القزمي.. مثمر ويصلح للزينة

يبحث البعض عن ما يمكن زراعتة فوق الأسطح وداخل المنازل سواء لتنقية الهواء والحصول على بيئة صحية أو من أجل تحقيق ربح مادى دون بذل مجهود كبير يساهم فى تحسين دخل الأسرة إلى جانب توفير محاصيل هامة طبيعية للإستفادة الشخصية.

وخلال السطور المقبلة تقدم «الوطن» نوعا من أنواع الليمون الذي يمكن زراعته داخل المنازل أو فوق الأسطح ويستخدم للزينة إلى جانب أنه من الأشجار المثمرة.

شجرة الليمون القزمى

تقول المهندسة تريزة سعد عطا الله مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن شجرة الليمون القزمي تصلح للزراعة في المنزل فطولها لا يتجاوز 1.5 متر، نمو الثمار يكون في وقت واحد وبسرعة طوال السنة ما يجعلها تضمن لمن يزرعها الاكتفاء الذاتي من الليمون، كما تصلح للأسطح والحدائق والزينة لما لها من شكل جمالي مميز.

ازرع الليمون القزمي في المنزل

وأوضحت «تريزة» أنه يمكن زراعة الليمون القزمي بطريقتين، إما باستخدام العقل أو البذور، وفي حال العقل يجب أن البراعم من شجرة ليمون قزمية، والأفضل قطع البراعم في الربيع أو الصيف، ومن ثم يجب قص جزء من شجرة الليمون ويجب أن يحتوي على برعم، وبهذا الشكل أصبح لديك شتلة ليمون يمكن زراعتها من خلال وضعها بتربة وتغطيتها بكيس بلاستيكي ووضعها في مكان دافئ ويصلة الشمس، ويمكن أن يزرع من البذور ويحتاج إلى 4 سنوات للإثمار و تتطلب هذه النباتات قدرًا كافيًا من الماء ، ولكن وجود تربة جيدة التصريف أمر بالغ الأهمية.

ومع ذلك، فإن السماح للتربة بالجفاف قليلاً بين الري يحافظ على النبات رطبًا بما فيه الكفاية إلى جانب الري وأشعة الشمس.

شجرة تصلح للزينة

وأضافت «عطا الله» أن الليمون القزمي يشتهر بصفته نبات زينة بحجمه الصغير وصلابته وإنتاجيته، إذ أنها شجرة زخرفية ومناسبة لزراعة الحاويات، وأنها واحدة من أكثر أنواع الليمون الحلو ، حتى إن قشرتها لذيذة ويمكن أن تكون رائعة للطهي، الشجرة قوية بشكل معقول وتنمو جيدًا في المناخات الدافئة، بينما يتم إنتاج الفاكهة على مدار العام، فإن معظم المحصول جاهز للحصاد في الشتاء، على أن يتم تخصيبها خلال فترات النمو، ويعتبر التقليم دورًا مهمًا جدًا في زراعة أكثر الأشجار.