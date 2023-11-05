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جامعة المنصورة تعلن جاهزية المستشفيات لاستقبال مصابي غزة

كتب:

ريهام مصطفى
07:04 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة

الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة

أعلنت جامعة المنصورة جاهزية المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال المصابين من الشعب الفلسطيني بإشراف الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة.

رفع درجة الاستعداد وجاهزية المستشفيات بجامعة المنصورة

أكد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، في بيان، على رفع درجة الاستعداد وجاهزية المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية العاجلة للجرحى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزير التعليم العالي وفي إطار الدور المجتمعي لجامعة المنصورة بدعم الأشقاء من الشعب الفلسطيني

تجهيز فرق طبية متخصصة بجامعة المنصورة

وأشار كل من الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب و الدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية لوضع خطة طبية لاستقبال حالات المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني وتجهيز فرق طبية متخصصة على أعلى مستوى من المهارة من كافة التخصصات ووضع كافة الإمكانيات والتجهيزات بالمستشفيات والمراكز الطبية من أشعة وتحاليل وعمليات وغيرها للتعامل مع مختلف الاصابات وتوفير جميع الأدوية والأجهزة والمستلزمات للتعامل مع الحالات المصابة.

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