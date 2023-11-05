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قصف مكثف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة

كتب:

شريف سليمان
06:46 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
الدمار في قطاع غزة

الدمار في قطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مناطق متفرقة بقطاع غزة بشكل مكثف.

وفي وقت سابق، أكّدت مصادر رسمية مصرية لوكالة «رويترز» أنَّ عمليات إجلاء المصابين من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح معلقة منذ السبت، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكّد مصدر أمني وآخر طبي بمصر، أنَّ التعليق جاء بعد ضربة إسرائيلية على سيارات إسعاف، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

تجدر الإشارة إلى أنَّ الدفعة الأولى من الجرحى والمرضى الفلسطينيين، الذين استقبلتهم مصر من قطاع غزة، بلغت نحو 80 مصابا وجريحا وسط انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

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بقلم شريف سليمان