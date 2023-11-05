موعد إجراء قرعة الحج 2024 في محافظة الإسكندرية والبيانات المطلوبة

تتجه الأعين إلى قرعة الحج 2024 في محافظة الإسكندرية، تزامنًا مع فعاليات القرعة بالمحافظات التي من المقرر أنّ تنطلق السبت المقبل، في مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الفترة من السبت 11 نوفمبر الجاري وحتى الخميس الموافق 16 من الشهر ذاته.

وتقدم «الوطن» موعد إجراء قرعة الحج 2024 في محافظة الإسكندرية والأوراق المطلوبة، بحسب ما أعلنته مديرية أمن الإسكندرية التي تحتضن القرعة.

موعد إجراء قرعة الحج 2024 في محافظة الإسكندرية

وتَحدد موعد إجراء قرعة الحج 2024 في محافظة الإسكندرية، ليكون الأحد المقبل 12 نوفمبر الجاري، وتُقام في مديرية أمن الإسكندرية بمنطقة سموحة.

البيانات المطلوبة في قرعة الحج 2024 في محافظة الإسكندرية

وتمثلت البيانات المطلوبة في قرعة الحج 2024 في محافظة الإسكندرية، في التالي:

- الاسم كاملًا طبقًا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل.

- كتابة الرقم القومي.

- رقم الهاتف المحمول، مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصي بشكل دقيق، إذ إنه يعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز.

- إضافة رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه في حالة الضرورة.

- إثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.