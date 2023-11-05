وكيل صحة الإسكندرية توجه بفتح عيادات جديدة في الوحدات الصحية بالعامرية

وجهت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بإدخال خدمات طبية جديدة وفتح مزيد من العيادات بالوحدات الصحية في العامرية، لتلبية احتياجات أهل كل منطقة، وضرورة التسويق للخدمات الطبية المقدمة بالوحدات لزيادة نسبب التردد وتوعية المواطنين.

جاء ذلك خلال تفقدها الوحدات الصحية بالعامرية اليوم، استكمالاً لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية بمنطقة العامرية الطبية، يرافقها عدد من قيادات مديرية الشؤون الصحية.

وبحسب بيان صحة الإسكندرية، جرى متابعة سير العمل وتقديم الخدمات الطبية والوقوف على انضباط الفريق الطبي بـ«مستشفى العامرية العام، مستوصف صدر العامرية، وحدة كينج مريوط لطب الأسرة، وحدة الوادي الجديد لطب الأسرة، وحدة طب أسرة أبو بسيسة، وحدة الهوارية لطب الأسرة، وحدة أبو صير الساحلية لصحة الأسرة».

تطوير وتحسين الخدمات الطبية

كما عُقد اجتماعًا مع قيادات مستشفى العامرية العام، لمناقشة كيفية تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتحديات التي يواجهها فريق العمل من أجل النهوض بالمستشفى.

تفقد جميع الأقسام بالوحدات الصحية

وجرى تفقد جميع الأقسام بالوحدات الصحية بما في ذلك الطوارئ وعيادات طب الأسرة وتنظيم الأسرة والمعامل وعيادات العلاج الطبيعي والملفات والصيدلية، والتأكد من توافر جميع الأدوية الأساسية والتطعيمات.