 بعد التأهل للأولمبياد.. وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد الكرة الطائرة

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، لمناقشة خطة الاتحاد في الفترة المقبلة، استعدادا للمشاركة في دورة الالعاب الأولمبية باريس 2024.

وعرض اللقاء استعدادات الاتحاد المصرى للكرة الطائرة للفترة المقبلة، من خلال المعسكرات التدريبية للمنتخبات القومية، والاستعداد لـ أولمبياد باريس 2024 ومختلف المنافسات، وكذا رؤية الاتحاد في تطوير اللعبة، ونشرها بشكل أكبر على مستوى جميع المحافظات، وما يسهم في اكتشاف مزيد المواهب.

إحراز مزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة، مواصلة الوزارة دعمها الاتحادات الرياضة كافة، ومنها اتحاد كرة الطائرة، والمساندة الدائمة له، في تحقيق أهدافه، وإحراز مزيد من الإنجازات، خلال الفترة المقبل.

ولفت الوزير إلى ضرورة العمل على تحقيق العديد من الأهداف المرجوة للمنتخب، وضرورة تمثيل مصر بشكل مشرف في الاولمبياد، معربًا عن سعادته بالإنجازات المتتالية للكرة الطائرة، ولكل الألعاب الفردية والجماعية، ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل العربية والأفريقية والدولية.

وأكد «صبحي» حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم سبل الدعم والرعاية للمنتخبات القومية المختلفة، التي تخوض غمار المنافسات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ومواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والبارالمبية، على مستوى دعم ورعاية أبطال مصر، وإعدادهم لمختلف المحافل الدولية.

«صبحي»: كرة الطائرة أصبحت أكثر استقرارا

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن أسرة كرة الطائرة بدعم لا ينقطع ومساندة من قبل الوزارة، أصبحت أكثر استقرارا خلال السنوات الماضية، وهو ما انعكس على النتائج.

من جانبه، أثنى المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، على الدعم المادي والمعنوي الذي توليه الوزارة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، ويؤتي بثماره في تحقيق أفضل النتائج على المنتخبات كافة بمختلف الأعمار السنية.

وتأهل المنتخب المصري للرجال للكرة الطائرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، للمرة السادسة في التاريخ، بأفضلية الكوتا القارية عن المنتخب التونسي، الذي خسر جميع مبارياته في التصفيات المؤهلة التي أقيمت باليابان.

وحصل منتخب مصر للسيدات للطائرة، على المركز الثاني في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت في دولة الكاميرون، وتأهل إلى بطولة العالم لأول مرة منذ 17 عاما.