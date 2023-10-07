هل يحرم البق باريس من تنظيم أولمبياد 2024؟.. حشرة يمكنها العيش عاما بلا طعام

أثارت سلسلة من مشاهدات بق الفراش في البلاد موجة من التغطية الإخبارية في الداخل والخارج، مما أجبر الحكومة على القفز وقمع الهستيريا المحيطة بالموضوع بينما تستعد باريس لاستضافة الألعاب الأولمبية العام المقبل، بحسب ما ذكرته صحيفة «بلومبرج».

محاولة لتهدئة الوضع قبل استضافة الألعاب الأولمبية

تبذل السلطات الفرنسية قصاري جهدها لمكافحة انتشار حشرة البق، وفي محاولة لتهدئة الوضع قبل استضافة الألعاب الأولمبية لأنه مكان رئيسي لغزو الحشرات، بالإضافة إلى محاولة الإنهاء عليه تمام في وسائل النقل العام.

وبدورها دعت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إلى اجتماع للوزراء، لمعالجة أزمة بق الفراش، كما التقى وزير النقل في البلاد، كليمنت بيون، هذا الأسبوع بشركات النقل لوضع خطة للمراقبة والتطهير - ومحاولة تخفيف ما وصفه البعض بالذهان الوطني الذي ألهبته وسائل الإعلام.

الحكومة تحاول إيجاد حلول طويلة الأجل

وقال «بورن» إن الحكومة تعمل على إيجاد حلول طويلة الأجل للكشف عن الإصابات ودعم المتضررين، بينما توصي وزارة الصحة المسافرين بفحص أسرة الفنادق واقترحت على الناس توخي الحذر عند شراء الأثاث أو المراتب المستعملة.

وأضاف «بيون» للصحفيين: «لا توجد عودة للحالات»، وأنَّ 37 حالة تم الإبلاغ عنها في نظام الحافلات والمترو وعشرات أخرى في القطارات أثبتت أنها لا أساس لها من الصحة - كما فعلت مقاطع فيديو فيروسية على وسائل التواصل الاجتماعي لمخلوقات صغيرة يُفترض أنها تختبئ في مقعد قطار سريع.

البق يمكنه العيش على قيد الحياة لمدة عام بدون وجبة

ومع ذلك، ابتليت بق الفراش بفرنسا ودول أخرى لعقود، تظهر الحشرات بحجم بذرة التفاح التي لا تقفز ولا تطير تتجول بسهولة مثل الناس الذين يسافرون من مدينة إلى أخرى ومن أمة إلى أخرى، وأصبحوا مقاومين بشكل متزايد للمبيدات الحشرية، إذا لم يكن ذلك كافيًا لإثارة الحكة: يمكن لبق الفراش البقاء على قيد الحياة لمدة عام بدون وجبة.

وقال جان ميشيل بيرينجر، عالم الحشرات الذي يربي بق الفراش في مختبره في قسم الأمراض المعدية بمستشفى جامعة البحر الأبيض المتوسط في مرسيليا، بدون أي دم، «يمكنهم إبطاء عملية التمثيل الغذائي الخاصة بهم وانتظارنا فقط»، وثاني أكسيد الكربون الذي يعطيه جميع البشر «سيعيد تنشيطهم... وسوف يعودون لعضك».