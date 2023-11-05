كاتب صحفي: مصر تؤدي دورها تجاه غزة على أكمل وجه

قال الكاتب الصحفي، بلال الدوي، إنَّ مصر تؤدي دورها تجاه ما يحدث في غزة على أكمل وجه، بتقديم المساعدات الإنسانية، بجانب الدور الدبلوماسي في المحافل الدولية، والدور الإعلامي في نقل الأحداث بشفافية، والتصدي لمخططات التهجير، مؤكداً أنَّ مصر تتكلم وتفعل بخلاف البعض «يتحدثون فقط ويكتفون بالحديث دون فعل».

«الدوي»: قدمنا نموذج مشرف في تزويد أهل غزة بالمساعداتلا الإنسانية

وأضاف «الدوي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، للإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ استمرار الدولة المصرية تقدم نموذج مشرف في تقديم الدعم والمساعدات للأشقاء في قطاع غزة، وكل يوم نثبت لأنفسنا قبل الغير أن الأشقاء بفلسطين في عيون وقلب الدولة المصرية.

نسبة المساعدات المصرية لأهالي غزة مشرفة

وتابع الكاتب الصحفي، أنَّ نسبة المساعدات المصرية لـ أهالي غزة مشرفة، لافتاً إلى أن العناوين على الشاحنات أمام معبر رفح: «مسافة السكة» التي تمنح حالة من الطمأنة للشعب المصري، بأن الدولة لم ولن تترك القضية ودورها كبير، ومسافة السكة تحققت على أرض الواقع من خلال أعداد كبيرة للشاحنات وصلت إلى القطاع.