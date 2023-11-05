أعلنت وزارة الداخلية، مواعيد إجراء قرعة الحج بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1445هـ - 2024م، وذلك خلال الفترة من 11 نوفمبر حتى 16 من الشهر نفسه، ومن بينها موعد إجراء قرعة الحج 2024 في محافظة كفر الشيخ، وذلك بتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وإشراف مديري الأمن في كل مديرية على مستوى الجمهورية.

موعد إجراء قرعة الحج 2024 في محافظة كفر الشيخ

وتقدم «الوطن» موعد إجراء قرعة الحج 2024 في محافظة كفر الشيخ بحسب ما تم إعلانه من وزارة الداخلية.

وبحسب بيان وزارة الداخلية فإنّ موعد إجراء قرعة الحج 2024 في محافظة كفر الشيخ سيكون يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023، إذ من المقرر أنّ تجري مديرية أمن كفر الشيخ بقيادة اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية - مدير الأمن، قرعة الحج بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافي بكفر الشيخ، مثلما يحدث كل عام.

رابط نتيجة قرعة الحج 2024

ويمكن للمتقدمين معرفة النتيجة من خلال رابط نتيجة قرعة الحج 2024 عبر بوابة الحج المصرية بالرقم القومي وذلك من خلال الضغط هنا واتباع الخطوات.

وكشفت وزارة الداخلية، عن البدء في إجراء القرعة العلنية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1445هـ - 2024م، وذلك خلال الفترة من 11 نوفمبر حتى 16 من الشهر نفسه.