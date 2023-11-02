موعد انتهاء قرعة تقديم الحج 2024.. اعرف المستندات المطلوبة وأماكن التقديم

بدأت وزارة الداخلية تلقي طلبات التقدم لحج القرعة 2024 من المواطنين منذ يوم السبت قبل الماضي، والذي وافق يوم 21-10-2023، لذا يهتم الكثيرون من الراغبين في التقدم لحج القرعة معرفة موعد انتهاء قرعة تقديم الحج 2024.

موعد انتهاء قرعة تقديم الحج 2024

وبدورها حددت وزارة الداخلية المسؤولة عن تنظيم حج القرعة أن موعد انتهاء قرعة تقديم الحج 2024 يكون يوم الإثنين الموافق 6-11-203، وهو ما يعني أنه ما زال هناك فرصة 4 أيام لتلقي أوراق الراغبين في التقدم للحج.

طرق التقديم لحج القرعة 2024

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها بشأن حج القرعة، أن هناك عدة طرق للراغبين في التقديم في قرعة الحج هذا العام، وتأتي على النحو التالي:

- التقديم سيكون متاحا في جميع أقسام ومراكز الشرطة، ومديريات الأمن بالقاهرة والمحافظات دون التقيد بمحل الإقامة.

- التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبوابة المصرية للحج من هنـــــــــــــــا.

- التقديم من خلال الخدمة الصوتية على رقم 27983000 – 02.

المستندات المطلوبة للتقديم لحج القرعة 2024

- تقديم طلب على النموذج المخصص لذلك بأقسام الشرطة أو مديريات الأمن.

- نموذج طلب الحج الورقي.

- جواز السفر أو اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية لـ6 أشهر مقبلة.

- بيان الحالة الصحية وتحديد نوع المرض «إن وُجد».

- إرفاق شهادة التطعيم لجميع الجرعات الأساسية المتعلقة بفيروس كورونا.

البيانات المطلوبة للتقدم لحج القرعة 2024- الاسم كاملًا المدون ببطاقة الرقم القومي.

- الرقم القومي المكون من أربعة عشر رقمًا.

- رقم الهاتف المحمول المسجل باسم المتقدم، ورقم هاتف آخر لأحد الأقارب للضرورة.