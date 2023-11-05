مواعيد إجراء قرعة الحج 2024.. «ساعات ويغلق باب التقديم»

ساعات قليلة ويغلق باب التقديم على قرعة الحج، وفق ما تم الإعلان عنه، حيث يتم تلقي طلبات الحج حتى غدا الاثنين الموافق 6 نوفمبر، وفق وزارة الداخلية التي أعلنت عن مواعيد إجراء قرعة الحج.

وأعلنت وزارة الداخلية، مواعيد إجراء قرعة الحج بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11 نوفمبر وحتى يوم الخميس الموافق 16 من نفس الشهر.

مواعيد إجراء قرعة الحج

وتأتي مواعيد إجراء قرعة الحج العلنية على النحو التالي:

السبت الموافق 11 نوفمبر تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة – الجيزة –مطروح- الشرقية).

الأحد 12 نوفمبر تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الدقهلية- الإسكندرية – دمياط – المنيا – القليوبية).

الإثنين 13 نوفمبر تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة – بورسعيد – الغربية – بنى سويف - جنوب سيناء – أسوان).

الثلاثاء 14 نوفمبر سيتم إجراء القرعة بمديريات أمن (كفر الشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – المنوفية – الفيوم).

الأربعاء 15 نوفمبر سيتم إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الأقصر).

الخميس 16 نوفمبر، تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج – قنا – شمال سيناء).

رابط التقديم على حج القرعة

ويمكن التقديم على حج القرعة المعلن عنه من قبل وزارة الداخلية من خلال الضغط هنا، حيث أن آخر موعد للتقديم غدا الإثنين.