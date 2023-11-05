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الداخلية: بدء إجراء قرعة الحج 11 نوفمبر

كتب:

محمد بركات
07:28 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
موسم الحج

موسم الحج

أعلنت وزارة الداخلية، البدء في إجراء القرعة العلنية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1445/2024م، وذلك خلال الفترة من 11 نوفمبر حتى 16 من الشهر نفسه.

ويأتي ذلك على النحو التالي:

السبت الموافق 11/11/2023، تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة – الجيزة – الشرقية – مطروح).

الأحد الموافق 12/11/2023، تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الإسكندرية – دمياط – الدقهلية – المنيا – القليوبية).

الإثنين الموافق 13/11/2023، تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة – بورسعيد – الغربية – بنى سويف - جنوب سيناء – أسوان).

الثلاثاء الموافق 14/11/2023، تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (كفر الشيخ – الوادي الجديد – الإسماعيلية – المنوفية – الفيوم).

الأربعاء الموافق 15/11/2023، تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الأقصر).

الخميس الموافق 16/11/2023، تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج – قنا – شمال سيناء).

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