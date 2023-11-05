قصف إسرائيلي يستهدف سيارة بجنوب لبنان.. واستشهاد 3 أطفال وسيدة

تعرضت سيارة مدنية في الجنوب اللبناني إلى قصف بمسيرة إسرائيلية مساء اليوم، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أطفال وسيدة وإصابة آخرين.

خط سير السيارة

وكانت السيارة تسير على الطريق الرئيسي الواصل بين منطقتي عيناتا وعيترون في بلدة بنت جبيل بالقطاع الأوسط في الحدود اللبنانية الجنوبية، وتقودها سيدة وبصحبتها والدتها وبناتها الثلاث قبل أن يستهدفها قصف إسرائيلي أدى إلى انقلابها عن الطريق واشتعال النيران فيها.

قصف إسرائيلي مستمر على جنوب لبنان

يذكر أن القصف الإسرائيلي مستمر على مناطق بالجنوب اللبناني منذ بداية التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية في الثامن من أكتوبر الماضي، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يؤدي فيها القصف إلى استشهاد أطفال.

وتفيد التقديرات إلى سقوط أكثر من 60 مقاتلا بالجانب اللبناني منذ اندلاع التوترات فضلا عن سقوط عدد من الضحايا بين المدنيين.

قصف إسرائيلي على قطاع غزة

وبدأت إسرائيل قصف قطاع غزة منذ 8 أكتوبر الماضي، وسط تسجيل نحو 10000 شهيد فلسطيني مع وقوع أكثر من 1540 قتيلا من الجانب الإسرائيلي الذي يرفض وقف إطلاق النار في الوقت الحالي رغم كل الدعوات له بتنفيذ ذلك.