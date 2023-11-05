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مصادر طبية: 200 شهيد من الأطفال والنساء في غارات للاحتلال الإسرائيلي بغزة

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أ ش أ
07:06 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأحد، باستشهاد 200 مواطن كلهم من الأطفال والنساء في 10 جرائم ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

ارتفاع أعداد الشهداء

وأشارت مصادر في مستشفى شهداء الأقصى - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى وصول 5 شهداء وعشرات الجرحى إلى المستشفى، إثر غارة لطائرات الاحتلال الحربية التي استهدفت منزلا ودمرت منازل أخرى في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

استهداف منازل شمال قطاع غزة

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلا في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وجرح آخرين وصلوا إلى المستشفى الإندونيسي.

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