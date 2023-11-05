ميقاتي: استهداف العدوان الإسرائيلي للمدنيين بلبنان وصمة عار للضمير العالمي

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن استهداف العدوان الإسرائيلي للمدنيين في لبنان، واستشهاد أربعة أشخاص من بينهم ثلاثة في الجنوب، وجرح آخرين بنيران المسيّرات، جريمة نكراء تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال، معتبرا أنها أيضا وصمة عار جديدة بحق الضمير العالمي المتغاضي عما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان وغزة.

جريمة نكراء

وأضاف ميقاتي، في بيان، اليوم الأحد، أن هذه الجريمة النكراء لن تمر مرور الكرام وسيتم متابعتها من قبل الحكومة، عبر اتصالات دولية، وأيضا عبر تقديم شكوى عاجلة ضد العدو الإسرائيلي إلى مجلس الأمن على خلفيتها.

مطالبة بتطبيق شرعية الأمم المتحدة

وأكد ميقاتي أن المطلوب من دول القرار في مجلس الأمن الدولي العودة إلى تطبيق شرعية الأمم المتحدة، والتحرك للجم الاعتداءات وإنقاذ ما تبقى من إنسانية وعدالة كي لا تبقى هذه الشكاوى حبرا على ورق.

وأشار ميقاتي إلى أنه يضع هذه الجريمة بعهدة من يطالبون بالتهدئة ويتغاضون عما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق لبنان.